TNT Comedy 22:25 bis 22:50 Comedyserie King of Queens Spence zieht aus USA 1999 16:9 Merken Spence hat sich mit seiner Mutter verkracht und erwägt auszuziehen. Da Doug verhindern will, dass eine alte Schulfreundin von Carrie übers Wochenende bei ihnen wohnt, kommt ihm das gerade recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Ben Bode (Mike Gladden) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Ben Wexler