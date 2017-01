National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Inseln des Todes SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf den indonesischen Inseln Komodo und Rinca leben so einige Tiere, die eines gemeinsam haben: Sie sind äußerst giftig. Das vielleicht berühmteste von ihnen ist der Komodowaran. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass beim Biss des Komodowarans Gift freisetzt wird. Aber es gibt noch mehr giftige Raubtiere auf diesen Inseln: Seekraits verfügen über zehnmal mehr Gift als Klapperschlangen, und auch Würfelquallen nutzen ein starkes Gift, um ihre Beute zu betäuben. Die Dokumentation stellt diese und weitere giftige Tiere vor und zeigt, wie perfekt sie sich an ihre Umgebung angepasst haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Venom Island