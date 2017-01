TNT-Serie 22:45 bis 23:30 Krimiserie Without A Trace Mutterliebe USA 2002 16:9 Merken Die kleine Tochter einer Staatsanwältin wird entführt. Eine Herausforderung für Jack Malone, denn als Verdächtige kommen alle Personen in Betracht, die dank der Anwältin verurteilt worden sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marin Hinkle (ADA Angela Buckman) John Mese (Matthew Anderson) Originaltitel: Without a Trace Regie: Leslie Libman Drehbuch: Stacy Rukeyser Kamera: John Peters Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12