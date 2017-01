ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen "Stille Örtchen" - Die Geschichte der Toilette "Stille Örtchen" - Die Geschichte der Toilette D 2016 16:9 Merken Toilette, Klo, stilles Örtchen: 9 bis 12 Monate seines Lebens verbringt der Mensch dort. Und obwohl dort die natürlichste Sache der Welt ihren Lauf nimmt, spricht man nach wie vor nicht gern darüber. Planet Wissen macht die Toilette zum Thema und beleuchtet das Klo von der Antike bis in die Zukunft. Wie teuer uns das Stille Örtchen ist, merken wir erst in der Fremde, wo die Sanitäranlagen ganz anders oder gar nicht vorhanden sind. Und wir ahnen: Eine Welt mit hygienischen Toiletten für alle könnte eine bessere Welt sein. Viele Krankheiten ließen sich verhindern. Thilo Panzerbieter und seine "German Toilet Organisation" setzen sich für menschenwürdige Toiletten ein - in Afrika und Asien, aber auch hier bei uns in Schulen oder Flüchtlingsheimen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hiller Jo Originaltitel: Planet Wissen