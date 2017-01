BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Magazin Blickpunkt Sport D 2017 Stereo 16:9 Merken Kurz vor Beginn der Nordischen Ski-WM hat "Blickpunkt Sport" Johannes Rydzek, Doppelweltmeister 2015 in der Nordischen Kombination, zu Hause besucht. Dabei zeigt sich der Allgäuer von seiner privaten Seite und stellt auch selbst gedrehtes, noch nie veröffentlichtes Filmmaterial zur Verfügung. Live-Gast im Studio ist Andreas Wellinger, der nach der Verletzung von Severin Freund zu den WM-Medaillenhoffnungen im Skispringen zählt. Vor der Alpin-WM in St. Moritz, die ebenfalls vor der Tür steht, nimmt "Blickpunkt Sport" die bayerischen Stars unter die Lupe und fragt: Wie gut sind Felix Neureuther, Viktoria Rebensburg und Co. drauf? Außerdem geht es um die Fußball-Bundesliga und das Thema Wintertransfers: Sinn oder Unsinn? BR-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger bezieht Stellung zu diesem viel diskutierten Thema. Weiterer Gast im Studio ist Manuel Baum, Trainer des FC Augsburg, der für den Klassenerhalt der Schwaben sorgen soll. "Blickpunkt Sport" hat Orte seiner Vergangenheit besucht und dabei viel Interessantes ausgegraben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Meiler Originaltitel: Blickpunkt Sport