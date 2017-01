BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern erleben Daheim in...Sommerach D 2013 2017-01-30 02:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Filmautorin hinterfragt, was sich die Menschen in den bayerischen Dörfern einfallen lassen, um sich für die Zukunft zu rüsten: Vor welchen Herausforderungen die Gemeinden stehen, wie stark die Menschen mit ihrem Dorf tatsächlich verwurzelt sind, wie ihr Alltag aussieht, und wer heute noch auf dem Dorf lebt und warum. Die Entdeckungsreise führt in das Winzerdorf Sommerach in Unterfranken. Sommerach, 30 Kilometer von Würzburg entfernt, ist ein kleiner, historisch gewachsener Weinort mit 1.450 Einwohnern. Die Arbeit in den Weinbergen im Rhythmus der Jahreszeiten, das Keltern im Keller und der Verkauf des Weins am Hof prägen das Leben vieler Sommeracher und die Atmosphäre im ganzen Ort. Schätzungsweise drei Viertel der Menschen hier leben direkt oder indirekt vom Wein und immer mehr auch vom Tourismus. Die Sommeracher lieben ihren Ort. Die fünf Protagonisten dieses Films leben vor, was den Ort lebendig hält - heute und in Zukunft: Martina Strobel, die Wirtin des Traditionsgasthofs Zum Weißen Lamm mit eigenem Weinberg und Mutter von drei Kindern, hat ständig etwas vor, eine neue Küche im Wirtshaus, ein modernes Weinkonzept oder die Renovierung eines alten, leer stehenden Hauses im Ort. Elisabeth Drescher ist gebürtige Österreicherin und der Liebe wegen vor 17 Jahren nach Sommerach gezogen. Seitdem engagiert sie sich in der kleinen Gemeinde und hilft noch nebenbei ihrem Mann auf dem eigenen Winzerhof. Tobias Weickert, ein junger Winzer mit internationalen Auszeichnungen, mit Ehrgeiz und Experimentierfreude, hat einiges verändert, seit er das Weingut seiner Familie übernommen hat. Sonja Konrad ist Ärztin und die "Neue" in der Gemeinschaftspraxis in Sommerach. Der Andrang in der Praxis ist groß, denn der Ärztemangel auf dem Land macht sich in der ganzen Region bemerkbar. Kurt Münch ist engagierter Genossenschaftswinzer und überzeugt vom genossenschaftlichen Grundgedanken. Nur so können die vielen kleinen Weinbaubetriebe in Sommerach überleben. Seit Kurt Münch in Rente ist, betreut er auch die Kinder der 4. Klasse, die den Schulweinberg bewirtschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daheim in ...