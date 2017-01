Silverline 21:40 bis 23:15 Horrorfilm Trailer Park of Terror USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Die blonde, vollbusige Norma wollte nur ihrem tristen Leben in der heruntergekommenen Wohnwagensiedlung entfliehen, doch das Schicksal meint es schlecht mit ihr: Als ihr Freund im Streit mit den restlichen Bewohnern einen unnatürlichen Tod in den stählernen Zinken eines Zauns stirbt, greift die Verzweifelte - vom Satan höchstpersönlich angestiftet - zur Pumpgun, um die Nachbarn und schließlich sich selbst in einem mörderischen Amoklauf wegzupusten. Der verfluchte Trailerpark geht in Flammen auf und wird zur lokalen Legende. Jahre später strandet ein Bus mit sechs schwer erziehbaren Teenagern und ihrem Aufpasser in der Nähe des unheimlichen Orts. Auf der Suche nach Unterschlupf stolpern die Kids geradewegs in Normas gastfreundliche Stätte, und die Hölle bricht los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nichole Hiltz (Norma) Lew Temple (Marv) Jeanette Brox (Bridget) Myk Watford (Roach) Michelle Lee (Miss China) Ed Corbin (Sgt. Stank) Ricky Mabe (Michael) Originaltitel: Trailer Park of Terror Regie: Steven Goldmann Drehbuch: Timothy Dolan Musik: Alan Brewer Altersempfehlung: ab 18