RTS Un 22:50 bis 00:30 Sonstiges The cup AUS 2011 Merken Fils du légendaire jockey Ray Oliver, disparu tragiquement dans un accident de voiture, Damien Oliver reprend le flambeau familial et décide de participer à la célèbre Melbourne Cup. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan Martin (MC Jockey's Presentation) Stephen Curry (Damien Oliver) Jodi Gordon (Trish Oliver) Daniel MacPherson (Jason Oliver) Alice Parkinson (Jenny) Shaun Micallef (Lee Freedman) Martin Sacks (Neil Pinner) Originaltitel: The Cup Regie: Simon Wincer Drehbuch: Simon Wincer, Eric O'Keefe Altersempfehlung: ab 6