RTS Un 20:40 bis 22:50 Komödie Kingsman: services secrets GB, USA 2014 Untertitel Kingsmann, l'élite du renseignement britannique en costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L'un d'eux semble être le candidat "imparfaitement idéal" : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy. Schauspieler: Adrian Quinton (Terrorist) Colin Firth (Harry Hart / Galahad) Mark Strong (Merlin) Jonno Davies (Lee) Jack Davenport (Lancelot) Alex Nikolov (Little Eggsy) Samantha Womack (Michelle Unwin) Originaltitel: Kingsman: The Secret Service Regie: Matthew Vaughn Drehbuch: Jane Goldman, Matthew Vaughn