ZDF neo 23:35 bis 01:35 Krimi Arne Dahl: Rosenrot S 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Dag Lundmark erschießt bei einer Razzia Winston Modisane, einen illegalen Einwanderer. Da es bei diesem Einsatz Ungereimtheiten gibt, kommt es zu einer internen Ermittlung. Lundmark besteht ausdrücklich darauf, von seiner Kollegin Kerstin Holm vernommen zu werden. Doch warum gerade von ihr? Was passiert, als sein Wunsch erfüllt wird, kann niemand ahnen. Der Leiter der Abteilung für interne Ermittlungen fordert Kerstin Holm und ihren Kollegen Paul Hjelm an, zwei herausragende Mitglieder des A-Teams, der "Spezialeinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter". Ein pikantes Detail ist, dass Dag vor einigen Jahren mit Kerstin verlobt war. Sie trennte sich von ihm wegen seiner Alkoholsucht und Gewalttätigkeit. Bei den Vernehmungen verstrickt sich Lundmark zunehmend in Falschaussagen, was ein schlechtes Licht auf ihn wirft. Zudem werden seine Agitationen gegenüber Kerstin Holm immer bedrohlicher. Auch bei den weiteren Ermittlungen kommt es zu immer größeren Widersprüchen aller Beteiligten. Parallel führt die Entdeckung eines kleinkriminellen Verbrechers auf die Spur eines Serienmörders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Irene Lindh (Jenny Hultin) Claes Ljungmark (Viggo Norlander) Shanti Roney (Paul Hjelm) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Matias Varela (Jorge Chavez) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Originaltitel: Arne Dahl: De största vatten Regie: Tova Magnusson Drehbuch: Rolf Börjlind, Cilla Börjlind Kamera: Viktor Davidsson Musik: Niko Röhlcke Altersempfehlung: ab 16