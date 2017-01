ZDF neo 21:55 bis 23:35 Krimi Inspector Barnaby Immer wenn der Scherenschleifer ... GB 2004 Nach Ideen von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während einer "spanischen Nacht" in Midsomer wird Fiona Thompson nach einem lautstarken Streit mit ihrem Mann Gary tot aufgefunden - im roten Tanzkleid und blutüberströmt. Wenig später wird unter ähnlichen Umständen der pensionierte Arzt Charles Rust erschlagen. Es gibt nur zwei vage Gemeinsamkeiten: die allgemeine Unbeliebtheit der Mordopfer und ein quietschendes Geräusch, das Zeugen gehört haben. Das quietschende Geräusch erinnert an das des Karrens des Scherenschleifers Jacob Stoke. Doch der Scherenschleifer wird kurz darauf auch ermordet aufgefunden. Licht bringt ausgerechnet Barnabys Tochter Cully in den Fall. Sie plant ein Klassentreffen nach zehn Jahren, aber Rachael Rose, eine alte Freundin, weist Cullys Freundlichkeiten geradezu aggressiv ab. Barnaby sieht zufällig Roses kleine Tochter und wundert sich über den Mangel an Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Recherchen über die tatsächlichen Familienverhältnisse führen schließlich zum Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) John Hopkins (Sergeant Dan Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. George Bullard) John Standing (Charles Rust) John Normington (Donald Tew) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Peter Smith Drehbuch: Peter Hammond Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12