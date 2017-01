ZDF 20:15 bis 21:50 Sonstiges Landgericht - Geschichte einer Familie (1) D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Starke Romanverfilmung



"Was hat man davon, anständig zu sein?" Das ist eine der Schlüssel­fragen dieser Geschichte. Gestellt wird sie von Claire Kornitzer, deren Familie durch die Nazis zerstört wird. Ihr Mann Richard ist Richter – und "Jude von Hitlers Gnaden", wie der Atheist selbst voll bitterer Ironie sagt.



In letzter Minute bekommt er ein Visum für Kuba. Die Kinder muss das Paar nach England schicken, Claire selbst darf nicht ausreisen. Mittellos und wegen ihrer "Mischehe" verachtet, harrt sie in Deutschland aus. Erst zehn Jahre später kehrt Richard zurück, und nichts wird so werden wie zuvor. Claire versucht, ihre Kinder zu sich zu holen, doch die sind längst in England heimisch. Richard will als Richter die NS-Zeit aufarbeiten – und scheitert an Kollegen mit brauner Vergangenheit.



Die Verfilmung des Romans von Ursula Krechel nähert sich der ­Geschichte über die Figur der Claire. "Mit meiner Neugier, dem Respekt, ja der Liebe zu dieser Figur wuchs der Entschluss, Ursula Krechels Roman zu adaptieren", sagt die Drehbuchautorin Heide Schwochow. Geradlinig und ohne jede Effekthascherei erzählt sie vom Schicksal der Exilanten, vom alltäglichen Antisemitismus, von der Schuld­abwehr der Täter nach dem Ende des Krieges.



Details, die wütend machen



Der Zuschauer ist durchaus gefordert: Der historische Rahmen wird nicht durch belehrende Dialoge erklärt, sondern als bekannt vorausgesetzt. Im Zentrum stehen einige weniger bekannte Details, die umso wütender machen – etwa die Schikanen, die Holocaust-Überlebende beim Kampf um Entschädigung erdulden mussten. Und im Zentrum stehen unheilbare seelische Wunden.



Schauspieler: Ronald Zehrfeld (Richard Kornitzer) Johanna Wokalek (Claire Kornitzer) Barbara Auer (Esther Coen) Ulrike Kriener (Hilde Richter) Katharina Wackernagel (Barbara Dreis) Christian Berkel (Jonathan Roth) Felix Klare (Hans Buch) Originaltitel: Landgericht - Geschichte einer Familie Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Heide Schwochow Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Lorenz Dangel