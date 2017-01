Das Erste 23:30 bis 00:15 Dokumentation Maschinenmenschen Wenn Technik unter die Haut geht D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Technik ist in den vergangenen Jahren immer weiter an den Menschen herangerückt, macht das Leben schneller und einfacher. Einige Menschen gehen nun den nächsten Schritt: Cyborgs verschmelzen ihre Körper mit Technik, um ihre Fähigkeiten zu steigern und ihre Sinne zu erweitern. Sie lassen sich Magnete in die Finger spritzen, mit denen sie elektromagnetische Felder wahrnehmen können; Chips unter die Haut pflanzen, mit denen sie Türen öffnen; Geräte in den Schädel implantieren, mit denen sie ihre Sinne schärfen. Ein Haufen Nerds oder Vorreiter unserer technischen Zukunft? Wer sind diese Menschen? Und was treibt sie an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maschinenmenschen Regie: Luisa Wawrzinek