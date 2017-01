Disney Cinemagic 21:55 bis 23:20 Fantasyfilm Die Geistervilla USA 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Immobilienmakler Jim Evers mit seiner Familie in einem mysteriösen alten Haus landet, bekommet er es mit einer ganzen Kompanie unheimlicher Bewohner zu tun. Doch Bangemachen gilt nicht: Gemeinsam mit der spirituell begabten Madame Leota und drei freundlichen Geistern müssen es die Evers mit verschwindenden Räumen, bewegten Gemälden, fürchterlichen Gespenstern und mehr aufnehmen. Ein im wahrsten Sinn des Wortes haarsträubend rasanter Wettlauf mit der Zeit beginnt - denn der Fluch, der auf dem Haus liegt, muss gebrochen werden, bevor die Uhr dreizehn schlägt... Der Immobilienmakler Jim Evers (EDDIE MURPHY - Dr. Dolittle) wollte sich mit seiner Familie auf dem gemeinsamen Ausflug eigentlich nur schnell noch ein Haus ansehen. Als die Evers sich aber dem vermeintlichen Herrenhaus gegenüber sehen, erwartet sie eine unheimliche Villa voller düsterer Geheimnisse. Sie treffen nicht nur auf den mysteriösen Eigentümer und seinen Butler, sondern auch auf ein paar ganz und gar nicht irdische Bewohner. Schon bald befinden sich Jim und seine Familie zwischen 999 Geistern, die durch einen geheimnisvollen Fluch an die Villa gebunden sind und nur von den Lebenden erlöst werden können. Somit beginnt eine abenteuerliche Suche nach der Ursache für diesen Fluch, der Geister und Menschen durch das Diesseits und Jenseits führt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Jim Evers) Jennifer Tilly (Madame Leota) Terence Stamp (Ramsley) Wallace Shawn (Ezra) Marsha Thomason (Sara Evers) Nathaniel Parker (Master Gracey) Dina Waters (Emma) Originaltitel: The Haunted Mansion Regie: Rob Minkoff Drehbuch: David Berenbaum Kamera: Remi Adefarasin Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12