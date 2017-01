AXN 21:50 bis 22:50 Krimiserie Power Mein Name ist James USA 2016 16:9 Merken Deutschlandpremiere! Ghost hat sich aus dem Drogengeschäft verabschiedet - Tommy versucht währendessen in Ghosts Fußstapfen zu treten und das Drogen Imperium weiterzuführen. Tommy wird von Lobos erpresst und stellt ihn vor die Wahl: Wenn er Ghost nicht tötet, bringt er seine Freundin Holly um. Die Entscheidung fällt ihm schwerer als erwartet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) Jerry Ferrara (Joe Proctor) Originaltitel: Power Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Courtney Kemp Agboh Altersempfehlung: ab 16