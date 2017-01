Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Gehirn-Parasiten USA 2009 Stereo 16:9 Merken Als Ashoka und Barriss sich mit einem Versorgungsschiff von Geonosis aus auf den Rückweg in die Republik machen, haben sie blinde Passagiere an Bord, die schon bald für das nackte Grauen sorgen: geonosianische Hirnwürmer. Die Viecher breiten sich rasend schnell aus und machen ihre Opfer zu willenlosen Kreaturen. Es dauert nicht lange und Ashoka muss gegen ihre eigenen Klon-Krieger kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Andrew Kreisberg, Drew Z. Greenberg Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12