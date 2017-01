Syfy 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Dominion Herrscher und Könige USA 2015 Stereo 16:9 Merken Statt Vega immer weiter zu zerteilen, bittet Claire (Roxanne McKee) Zoe (Christina Chong) um eine Unterredung. Währenddessen foltert Julian (Simon Merrells) Michael (Tom Wisdom) und Gabriel (Carl Beukes), die nach Möglichkeiten suchen, aus ihrer Gefangenschaft zu fliehen. Alex (Christopher Egan) und die verwundete Noma (Kim Engelbrecht) finden, die Armee von New Delphi im Nacken, unerwartet Unterschlupf und Hilfe. David (Anthony Stewart Head) hingegen versucht, sein Vermächtnis in Vega zu sichern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Tom Wisdom (Michael) Roxanne McKee (Claire Riesen) Carl Beukes (Gabriel) Shivani Ghai (Arika) Luke Allen-Gale (William Whele) Kim Engelbrecht (Sgt. Noma Walker) Originaltitel: Dominion Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Vaun Wilmott, Peter Schink, Scott Stewart, Katie Gruel, Jerry Shandy Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16