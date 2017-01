Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Kampf um das das Phantom USA 2015 Merken In den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner ranken sich Geschichten um ein rätselhaftes Wesen: Das so genannte "Phantom of the Forest" wurde erstmals im 18. Jahrhundert von den Shawnee-Indianern beschrieben. Demnach soll es sich bei der mysteriösen Sagengestalt um eine Art "Hüter des Waldes" handeln - ein mächtiges, gräulich behaartes Wesen, das über die Erde und Tiere wacht! Um mehr über das geheimnisvolle Phantom herauszufinden, starten die Monster-Jäger eine abenteuerliche Spurensuche im Wood County, West Virginia. Mit einer ausgeklügelten Pyramiden-Falle wollen sie das Rätsel lösen. Doch dabei geraten die Männer mit einer schießwütigen Horde der Spezies "Mensch" aneinander! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters