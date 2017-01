Animal Planet 21:45 bis 22:30 Natur Yankee Jungle - Die Wildtierfarm Rettung für Birdie USA 2014 Merken Saisonstart im Animal Refuge: Bob und Julie Miner haben alle Hände voll zu tun, denn heute öffnet die Wildtierfarm ihre Pforten für neugierige Besucher - und die können es kaum erwarten, Löwen, Lemuren und Co. endlich aus nächster Nähe zu sehen. Doch plötzlich liegt eine Mufflon-Dame regungslos am Boden! Zum Glück hat Julie das passende Mittel parat, um dem kollabierten Tier wieder auf die Hufe zu helfen: Maissirup! Die zähe Masse ist eine echte Zuckerbombe und hat sich auf der Wildtierfarm bereits als effektives Notfallmedikament bewährt. Während das Team hinter den Kulissen für Ordnung sorgt, führt Bob eine wissbegierige Kindergruppe mitten in den "Yankee Jungle". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Yankee Jungle