Dokumentation Die Tauch-Detektive Der Fluch des Buddha CDN 2009 Der Mekong-Fluss in Laos ist für seine trügerischen Stromschnellen berüchtigt. Eines der prominentesten Opfer des 4.350 Kilometer langen Stromes: Das französische Kanonenboot "La Grandiere", das 1910 in den reißenden Fluten versank - randvoll mit laotischen Schätzen aus dem Palast in Luang Probang, darunter auch eine goldene Buddha-Statue von unschätzbarem Wert. Die Tauch-Detektive Mike und Warren Fletcher glauben nicht an den Fluch, der angeblich auf den versunkenen Kulturgütern lastet: Sie wollen den Buddha bergen und kommen dabei einer mysteriösen Geschichte auf die Spur: Offenbar gab es in den vergangenen Jahrzehnten bereits zwei fehlgeschlagene Versuche, den Schatz zu heben... Originaltitel: Dive Detectives