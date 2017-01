Hessen 21:45 bis 22:30 Dokumentation Zu Gast bei unseren Nachbarn: Polen D 2011 Live TV Merken Der südöstlichste Zipfel Polens ist einer der letzten touristisch kaum entdeckten Flecken Europas. Das Vorkarpatenland an der EU-Grenze zur Ukraine begeistert durch wildromantische, ursprüngliche Natur und eine Tierwelt, die hierzulande längst ausgestorben ist. Von Krakau aus ist diese Region leicht zu bereisen, Freunde historischer Eisenbahnen kommen bei der Fahrt mit einer Schmalspurbahn auf ihre Kosten. Von einer ganz anderen Seite zeigt sich Polens Norden: Das nahe der Ostsee gelegene Danzig beeindruckt mit seiner meisterhaft restaurierten Altstadt. Nicht umsonst wird Gdansk "Königin des Baltikums" genannt. Von hier aus ist es nicht weit an die endlosen weißen Strände der Halbinsel Hel. Der schmale Streifen Land in der Ostsee ist bei den Polen längst ein beliebtes Ferienziel - und ein Geheimtipp für Reisende aus dem Westen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zu Gast bei unseren Nachbarn