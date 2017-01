ORF 1 23:35 bis 01:20 Komödie Magic Mike USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Brillant besetzte, mitreißend gespielte Komödie von Oscarpreisträger Steven Soderbergh. Channing Tatum ('Magic Mike XXL', '22 Jump Street'), Newcomer Alex Pettyfer ('Ich bin Nummer Vier') und Matthew McConaughey ('Dallas Buyers Club') bieten mit Witz, Charme und vollstem Körpereinsatz eine unvergessliche Show. Channing Tatum sorgte dabei mit seinen Erfahrungen als Gelegenheitsstripper für Inspiration.Mike arbeitet als Stripper. Mit dem rasch verdienten Geld will er sich seinen Traumjob als Möbeldesigner verwirklichen. In der Show von Nachtclub-Manager Dallas ist er der absolute Star. Regelmäßig reißt er sein weibliches Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. Als er den 19-jährigen Adam kennen lernt, sieht er in ihm großes Potenzial. In kürzester Zeit wird Mikes Schützling fixer Bestandteil der erfolgreichen Truppe, verfällt aber bald den Versuchungen des schnellen Geldes. Mike hingegen verliebt sich in Adams Schwester Brooke, die mit dem dubiosen Nachtleben des Partyboys nicht zurechtkommen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Mike Martingano) Alex Pettyfer (Adam) Matthew McConaughey (Dallas) Cody Horn (Brooke) Olivia Munn (Amber) Matt Bomer (Dallas) Joe Manganiello (Big Dick Richie) Originaltitel: Magic Mike Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Reid Carolin Kamera: Peter Andrews Musik: Steven Soderbergh Altersempfehlung: ab 12