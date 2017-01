ORF 2 23:55 bis 01:25 Drama Die Hebamme - Auf Leben und Tod D, A 2010 Monika Bittl Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein Tiroler Bergdorf um 1813. Seit dem Tod ihres Mannes lebt die bei den Frauen anerkannte und beliebte Hebamme Rosa Koelbl in bescheidenen Verhältnissen. Als ihre jüngere Schwester Anna unehelich schwanger wird und sich wegen der Anfeindungen im Dorf und aus Scham das Leben zu nehmen versucht, flieht Rosa mit Anna in die Stadt, um in der neugegründeten Gebäranstalt des Medizinalrates Jakob Aigner zu arbeiten. Dort stellt sie fest, dass die Schwangeren häufig dem Kindbettfieber zum Opfer fallen und teilweise von den Ärzten für medizinische Experimente missbraucht werden. Rosa gerät in einen existentiellen Konflikt zwischen ihrer über Jahrhunderte tradierten Hebammenkunst und den Interessen der "modernen", männlich dominierten Geburtsmedizin. Ausgerechnet in einem Vertreter der Ärzteschaft, dem fortschrittsgläubigen Gennaro Kauner, glaubt sie einen Mitstreiter für ihre Sache gefunden zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Hobmeier (Rosa Koelbl) Misel Maticevic (Dr. Gennaro Kauner) August Zirner (Medizinalrat Jakob Aigner) Pippa Galli (Anna Koelbl) Karl Fischer (Pfarrer) Maria Hofstätter (Afra) Anna Maria Sturm (Gerlinde) Originaltitel: Die Hebamme - Auf Leben und Tod Regie: Dagmar Hirtz Drehbuch: Peter Probst Kamera: Jo Heim Musik: Gerd Baumann, Gregor Hübner Altersempfehlung: ab 12