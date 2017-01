kabel eins 02:15 bis 03:40 Actionfilm Mr. Nice Guy HK 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als eine groß angelegte Drogen-Transaktion misslingt und in einer Schießerei mit der Polizei endet, fliehen die Gangster. Nur einer von ihnen bemerkt, dass eine Reporterin den Vorfall gefilmt hat. Diana hofft mit ihrer Story auf den ganz großen Erfolg - stattdessen hat sie nun die Verbrecher auf den Fersen. Als sie sich Hilfe suchend an Jackie, den Chef einer Fernsehshow, wendet, gerät auch er in allerhöchste Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Jackie) Richard Norton (Giancarlo) Gabrielle Fitzpatrick (Diana) Miki Lee (Miki) Karen McLymont (Lakisha) Vince Poletto (Romeo) Barry Otto (Baggio) Originaltitel: Yat goh ho yan Regie: Sammo Hung Drehbuch: Edward Tang, Fibe Ma Kamera: Raymond Lam Musik: Peter Kam, J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12