RTL TVI 20:25 bis 21:15 Mysteryserie Under the Dome Hunger USA 2015 Stereo Dans une paisible bourgade des États-Unis, Chester's Mill, un dôme invisible apparaît soudain et englobe toute la ville. Les habitants sont pris au piège, ne peuvent plus sortir de la ville et personne ne peut y entrer. Une épreuve qui exige une solidarité totale, mais qui risque aussi de désintégrer la communauté... Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Kayla Austin (Chester's Mill Townsfolk) Mary Austin (Chester's Mill Townsfolk) Melissa Austin (Chester's Mill Townsfolk) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: Ed Ornelas Drehbuch: Cathryn Humphris Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden