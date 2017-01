kabel eins 22:35 bis 00:20 SciFi-Film The Time Machine - Die Zeitmaschine USA 2002 Nach dem Roman von H.G. Wells 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine Verlobte bei einem Raubüberfall erschossen wird, stürzt sich der junge Wissenschaftler Alexander Hartdegen wie ein Besessener in die Arbeit. Er will eine Zeitmaschine bauen, um die schreckliche Vergangenheit zu ändern. Aber ein Test geht schief - und Alexander wird 800.000 Jahre in die Zukunft geworfen. Dort hat sich nach einer globalen Katastrophe die überlebende Menschheit in zwei Lager geteilt: in Jäger und Gejagte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Alexander Hartdegen) Jeremy Irons (Über-Morlock) Samantha Mumba (Mara) Orlando Jones (Vox) Mark Addy (David Philby) Phyllida Law (Mrs. Watchit) Sienna Guillory (Emma) Originaltitel: The Time Machine Regie: Simon Wells Drehbuch: John Logan Kamera: Donald M. McAlpine Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12

