OKTO 20:35 bis 21:05 Magazin an.schläge tv Merken an.schläge tv zeigt einen Rückblick auf ausgewählte Kunstprojekte, Demonstrationen und Feste, die anlässlich 100 Jahre Frauentag im März 2011 stattfanden. Für viele TeilnehmerInnen bedeutete das Jubiläum keineswegs Grund zu feiern. Vielmehr bot es die Gelegenheit, die Öffentlichkeit für ihre gesellschaftspolitischen Anliegen zu sensiblisieren. Die Street Art Aktion "KnitHerStory" beispielsweise schmückte die Bäume am Ring mit selbstgenähten Kunstwerken, um so Frauengeschichte im Öffentlichen Raum sichtbar zu machen. In Google-Kalender eintragen

