OKTO 04:20 bis 04:50 Unterhaltung eingSCHENKt Im Gespräch mit Konrad Paul Liessmann, Professor für Philosophie an der Uni Wien, über die Techniken des Perfektionieren und Optimierens. Und über das Ideologische an der Innovation. Das Neue will keine Alternative, keine Möglichkeit, sondern eine alles ausschließende Notwendigkeit sein. So werden Gegenwartskrisen niemals aus begangenen Irrtümern, Fehlentwicklungen oder Fehlentscheidungen erklärt. Krisen sind in dieser Lesart immer und ausschließlich Resultate eines Neuigkeitsmankos. Originaltitel: eingSCHENKt