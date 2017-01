OKTO 21:40 bis 23:40 Kultur Oktoskop Life in Progress Merken Life in Progress (R.: Irene Loebell | Südafrika, Schweiz 2014) erzählt die Geschichte dreier südafrikanischer Jugendlicher, die unter schwierigen Lebensumständen ihren Weg zum Erwachsenwerden suchen. In ihrem kleinen Township mit dem Namen Katlehong dem Sotho-Wort für "Fortschritt" - hat sich die Situation für die BewohnerInnen auch 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid materiell kaum verbessert. Ihr einziger Hoffnungsschimmer: Jerry und seine Tanzgruppe TAXIDO. Ein Film über das Erwachsenwerden und die Träume, Ängste und Erwartungen junger Menschen an das Leben die letztendlich universell sind. Die Regisseurin ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen