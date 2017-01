RTL II 22:15 bis 23:20 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2015 16:9 HDTV Merken Walther aus Berlin (56+) will nach einem halben Jahr Funkstille in Budapest Rumänin Marta für sich gewinnen. Das ist gar nicht so einfach, denn beim Bogenschießen macht er keine gute Figur. Darf er Marta beim Weinfest endlich küssen? Andreas (43) aus Ludwigsburg hat sich in Bukarest in die hübsche Diana verliebt und überrascht sie mit Schmuck. Dann müssen die beiden erst einmal wieder Abschied voneinander nehmen. Elvis aus Braunschweig (32) trifft in New York auf seine Angebetete Jaynie und startet einen letzten Versuch, sie von sich zu überzeugen. Dennis (27) aus Köln reist nach Russland und kündigt an: Dies wird seine letzte Reise sein, jetzt geht es um alles. Christian (34) hingegen hat ein romantisches Date vor russischer Dorfkulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht