RTL II 05:10 bis 05:25 Comedyserie Hot In Cleveland Zwei Frauen und ein Nashorn USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Victoria berichtet als Reporterin aus dem Zoo von Cleveland über die schwarzen Nashörner, die vom Aussterben bedroht sind. Elka liegt die Rettung der Tiere sehr am Herzen, und so quartieren sich Joy und Elka im Zoo ein und beobachten, wie sich die beiden Nashörner paaren. Victoria und Melanie lernen inzwischen Buddy und Scott kennen. Buddy ist ein Supersportler, der als Hauswart arbeitet, während Melanies neue Bekanntschaft Scott Senator ist. Auf Dauer ist Buddy jedoch zu arm für Victoria, sie steht eben eher auf reiche Typen. Melanie hingegen muss erkennen, dass der Senator Sex-Fotos verschickt - und zwar nicht nur an sie. Victoria berichtet in ihrer Sendung über den sextollen Senator, der daraufhin zurücktritt. Elka und Joy freuen sich zur selben Zeit über den Nashorn-Nachwuchs, der sich ankündigt. Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Tim DeKay (Buddy) Doug Savant (Scott) Daniel Roebuck (Director Perkins) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Suzanne Martin, Rachel Sweet Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman