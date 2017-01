TV5 03:45 bis 06:00 Sonstiges Écho-logis Construire en rondins : Roumanie F 2015 Merken Hélène, son mari et leurs trois enfants sont français mais vivent en Roumanie depuis dix ans. L'envie de quitter l'agitation et la pollution de Bucarest, le plus souvent possible, les a poussé à se construire une maison secondaire, isolée de tout, à deux heures en voiture de la capitale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Écho-logis Regie: Frédéric Planchenault