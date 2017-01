Phoenix 15:30 bis 15:45 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Heilige Berge - Die Sacri Monti in Oberitalien - Heilige Berge - Die Sacri Monti in Oberitalien (Italien) D 2011 Live TV Merken Avignon ist eine Stadt in der Provence in Südfrankreich am östlichen Ufer der Rhône, die durch ein Volkslied über eine alte Steinbrücke, die Pont d'Avignon, weltberühmt wurde. Ihre wahre Bedeutung erlangte die Stadt dadurch, dass sie im vierzehnten Jahrhundert Sitz der Päpste war. Der Papst flüchtete wegen kriegerischen Unruhen in Italien aus Rom, da die Kurie unter den Machteinfluß des französischen Königs geriet, wurde er nach Avignon gezwungen. Um dem päpstlichen Exil Glanz und Würde zu verleihen, wurde eine prächtige gotische Festung gebaut, die Kirche und Palast zugleich war. Sieben französische Päpste residierten in Avignon, die Stadt war siebenundsechzig Jahre Sitz des Heiligen Stuhls und Zentrum der Christenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit