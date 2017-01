RTS Deux 20:35 bis 21:35 Sonstiges USA, le nouvel apartheid F 2016 Stereo Untertitel Merken Cinquante ans après les luttes pour les droits civiques menées, notamment, par Martin Luther King, tout semble avoir changé aux USA. Aux yeux du monde, l'élection de Barack Obama au poste de premier président noir est la démonstration parfaite d'une mixité réussie. La ségrégation, pourtant interdite par la loi, fait son retour partout en Amérique. Notamment dans les écoles publiques. Selma, dans l'Alabama, est un lieu emblématique de cette nouvelle situation raciale. Haut lieu du mouvement des droits civiques, la ville est à nouveau coupée en deux, et ses deux grands lycées en sont la démonstration. D'un côté, Selma High School, l'établissement public, et son millier d'élèves, tous noirs. De l'autre, la John T. Morgan Academy, établissement privé qui porte le nom d'un des fondateurs du Ku Klux Klan et qui compte 500 élèves, tous blancs. Ce film nous plonge dans cette Amérique coupée en deux. En suivant des lycéens, leurs professeurs de la Selma High School et leur entourage, nous découvrons les espoirs déçus, les peurs et le sentiment d'abandon qui gangrènent Selma, ville symbole d'une Amérique qui retombe dans ses pires travers racistes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Etats-Unis, le nouvel apartheid Regie: Romain Icard Drehbuch: Romain Icard