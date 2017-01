ProSieben 06:35 bis 08:20 Actionfilm Kiss & Kill USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Action mit Katherine Heigl und Ashton Kutcher: Nach einer gescheiterten Beziehung hat Jen die Nase gestrichen voll von Männern. Im Familienurlaub in Südfrankreich will sie auf andere Gedanken kommen. Doch als ihr der gutaussehende Spencer über den Weg läuft, wirft sie alle guten Vorsätze über den Haufen: Kaum zurück in Georgia heiraten die beiden und machen es sich in einem Provinznest gemütlich. Wie sich jedoch herausstellt, war Spencer ein Top-Spion und Profi-Killer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Spencer Aimes) Katherine Heigl (Jen Kornfeldt) Tom Selleck (Mr. Kornfeldt) Catherine O?Hara (Mrs. Kornfeldt) Katheryn Winnick (Vivian) Lisa Ann Walter (Olivia) Martin Mull (Holbrook) Originaltitel: Killers Regie: Robert Luketic Drehbuch: Ted Griffin, Bob DeRosa Kamera: Russell Carpenter Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12