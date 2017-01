ProSieben 16:05 bis 18:00 Actionfilm Das gibt Ärger USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die CIA-Agenten Tuck und FDR sind nicht nur Kollegen, sondern auch beste Freunde. Als sie nach einem missglückten Auftrag zum Innendienst verdonnert werden, treibt sich Tuck in einem Online-Chat rum und lernt prompt Lauren kennen. Zufällig trifft auch FDR auf Lauren - ohne zu wissen, dass sie die Bekanntschaft seines besten Kumpels ist. Als die Männer feststellen, dass sie auf die gleiche Frau stehen, eskaliert die Situation ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Lauren) Chris Pine (FDR Foster) Tom Hardy (Tuck) Til Schweiger (Heinrich) Chelsea Handler (Trish) John Paul Ruttan (Joe) Abigail Spencer (Katie) Originaltitel: This Means War Regie: McG Drehbuch: Timothy Dowling, Simon Kinberg Kamera: Russell Carpenter Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12