ProSieben 05:10 bis 05:30 Comedyserie The Middle Der Buchstabensalat USA 2014 16:9 HDTV Merken Sue nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem man ein Auto gewinnen kann. Währenddessen bereiten sich Brick und Mike fieberhaft auf einen Buchstabierwettbewerb vor - doch beim finalen Wort versagen Brick die Nerven ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Norm MacDonald (Rusty Heck) John Gammon (Darrin) Originaltitel: The Middle Regie: Blake T. Evans Drehbuch: Jana Hunter, Mitch Hunter Kamera: John Joyce Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6