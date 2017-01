ProSieben 01:45 bis 03:25 Thriller Triangle - Die Angst kommt in Wellen AUS 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jess und ihre Freunde machen einen Segelausflug. Schon beim Aufbruch hat Jess ein ungutes Gefühl, und als sie dann noch in einen heftigen Sturm geraten, scheint das Chaos perfekt. Doch es kommt noch viel schlimmer: Vom Unwetter wird die Gruppe gezwungen, die Yacht zu verlassen und klettert an Bord eines scheinbar verlassenen Frachters. Bald merken sie jedoch, dass sie nicht allein sind und dass ihnen jemand nach dem Leben trachtet - einem nach dem anderen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa George (Jess) Liam Hemsworth (Victor) Emma Lung (Heather) Joshua McIvor (Tommy) Jack Taylor (Jack) Michael Dorman (Greg) Henry Nixon (Downey) Originaltitel: Triangle Regie: Christopher Smith Drehbuch: Christopher Smith Kamera: Robert Humphreys Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 16

