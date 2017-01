ORF 3 21:25 bis 23:00 Krimi Polt. A 2013 2017-01-06 02:10 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Roman von Alfred Komarek: Für Simon Polt, Gendarmerieinspektor im frei gewählten Ruhestand, hat sich viel geändert: Beruflich geht er neue Wege und die gemeinsame Zukunft mit seiner Langzeitfreundin Karin Walter erscheint unvermutet in einem völlig neuen Licht. Zur Polizei, die nunmehr über die kleinen Dörfer im Wiesbachtal wacht, hat Polt kaum noch Kontakt - nur mit Norbert Sailer ist er befreundet, einem Ordnungshüter ganz nach seinem Geschmack. Doch die Leiche eines Fremden bringt Simon Polts ruhig gewordene Welt gründlich durcheinander: Niemand will den Toten gekannt haben, aber einige scheinen doch mehr von ihm zu wissen, als sie der Polizei gegenüber zugeben wollen. Mit Erwin Steinhauer (Simon Polt), Fritz Karl (Norbert Sailer), Tatjana Alexander (Birgit Sailer), Simon Schwarz (Bastian Priml), Elisabeth Orth (Frau Haupt), Karin Kienzer (Karin), Michou Friesz (Grete Hahn), Cornelius Obonya (Rudi Weinwurm), Hans-Michael Rehberg (Kurzbacher), Franz Friedrich (Sepp Röschl), Johannes Thanheiser (Hans Hornung), Hannes Flaschberger (Peter Rohringer). Drehbuch und Österreich, Krimi, 2013 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erwin Steinhauer (Simon Polt) Fritz Karl (Norbert Sailer) Tatjana Alexander (Birgit Sailer) Simon Schwarz (Bastian Priml) Elisabeth Orth (Frau Haupt) Karin Kienzer (Karin) Michou Friesz (Grete Hahn) Originaltitel: Polt. Regie: Julian Roman Pölsler Drehbuch: Julian Roman Pölsler Kamera: Walter Kindler Musik: Haindling