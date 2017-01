MDR 11:50 bis 12:35 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 24 Bittere Entscheidung D 1999 Merken Heike Lauban wird mit drei Myomen, die massive Blutungen verursachen, in die "Sachsenklinik" eingeliefert. Sie hat bereits mehrere Behandlungen hinter sich. Doch ihr Wunsch nach einem eigenen Kind ist nach wie vor ungebrochen. Auch ihr Mann Thomas, der voll und ganz hinter seiner Frau steht, teilt diesen Kinderwunsch. Dr. Straub, der inzwischen von Prof. Simoni zum Chefarzt der Gynäkologie berufen wurde, muss jedoch dem Ehepaar die schmerzliche Mitteilung machen, dass Heike an Multipler Sklerose leidet. Durch eine Schwangerschaft würden die Krankheitssymptome verstärkt und die Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch genetisch auf das Kind übertragen. Trotz großer Komplikationen verläuft die erneute Operation erfolgreich, und Heike könnte theoretisch wieder Kinder bekommen. Das Ehepaar steht nun vor einer schweren Entscheidung. Achim hat momentan eine schwere Lebenskrise und benimmt sich mehr als unvernünftig. Nach der Operation verlässt er, obwohl noch nicht genesen, gegen den Willen seiner Freunde und Kollegen, auf eigenes Risiko die Klinik. Er fühlt sich einsam und verlassen und begibt sich auf nächtliche Ausflüge. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis er völlig am Ende ist. Doch Maia und Roland schaffen es, ihm zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ina Rudolph (Maia Dietz) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Joachim Kretzer (Dr. Achim Kreutzer) Ursula Karusseit (Charlotte Gauss) Jutta Kammann (Ingrid Rischke) Gunter Schoß (Dr. Thomas Straub) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Hill Drehbuch: Friedrich K. Rumpf Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Joachim J. Gerndt, Thomas Schwaiger