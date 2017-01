Kabel1 Doku 20:15 bis 22:20 Magazin Das Doku Magazin Spezial D 2017 2017-01-29 04:45 16:9 HDTV Merken Er ist das lebende Symbol der Bundesrepublik Deutschland: Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Symbol mit einem extrem vollen Terminkalender. Über ein halbes Jahr lang begleitete Dr. Dietmar Klumpp Bundespräsident Joachim Gauck und seine Mitarbeiter mit der Kamera und taucht in die Welt des Präsidenten mit all den Herausforderungen ein. In ausführlichen, sehr persönlichen Interviews offenbaren Joachim Gauck und First Lady Daniela Schadt ihre private Sicht auf das Amt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annika de Buhr Originaltitel: Das Doku Magazin Spezial