Chasselas forever, une histoire de cépage CH 2016 Ce raisin faisait le bonheur de la table des sultans ottomans. Et sur celle de François Ier, sa grappe couronnait de somptueux repas. Le chasselas a longtemps alimenté les histoires et les légendes ! Scientifiques, historiens et vignerons nous emmènent dans le vif de l'histoire du chasselas, cépage emblématique des vignobles de Suisse romande ; de Constantinople à la treille du Roy de Fontainebleau, longeant les rives de la Loire, explorant la Bourgogne et les vignobles romands, le mystère du chasselas se révèle doucement, au rythme de l'épopée. Jamais la caméra ne s'était approchée du raisin d'aussi près, jamais un cépage n'avait été autant ausculté par la génétique. Du pépin au grand cru, de l'infiniment petit à la géographie universelle, l'histoire du chasselas a quelque chose, ici, de délicieusement spectaculaire.