RTS Deux 20:40 bis 22:10 Sonstiges Chronique vigneronne CH 2001 Stereo Untertitel Le lieu des vignes de Lavaux est l'un des plus beaux paysages de Suisse. Avec ses mille kilomètres de petits murets, ses cascades en terrasse plongeant dans le lac et s'étirant langoureusement jusqu'à la Paudèse et à la Veveyse, il évoque la splendeur des jardins de Babylone. Au coeur de Cully, les vigneronsencaveurs Les Potterat, perpétuent la tradition familiale. Originaltitel: Chronique vigneronne Regie: Jacqueline Veuve Drehbuch: Jacqueline Veuve Musik: Gilles Abravanel, Daniel Perrin