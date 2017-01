RTS Deux 21:00 bis 21:55 Sonstiges Les colons La prophétie F 2016 Stereo Untertitel Merken Plus de quatre mille, en 1977, près de quatre cent mille aujourd'hui : les colons sont devenus incontournables, autant par leur implantation territoriale croissante que par leur impact idéologique et politique sur la société israélienne. En 1967, la victoire d'Israël lors de la Guerre des Six Jours et sa mainmise sur Jérusalem-Est et la Cisjordanie offrent de nouvelles perspectives à ceux qui rêvent de retrouver la Judée-Samarie biblique. Certains, comme Hanan Porat (inspirateur des colonies), rétablissent le kibboutzim de leurs parents, évacués lors de la guerre d'indépendance de 1948; d'autres, comme les disciples du grand rabbin Kook, voient dans le succès militaire un signe de Dieu appelant à une mission divine. Malgré les réticences du pouvoir en place, Naplouse, Hébron et Jéricho deviennent des villes à investir pour ceux qui se définissent comme des néopionniers. Sous l'impulsion du mouvement populiste Gush Emunim, le gouvernement comprendra vite son intérêt à implanter des colonies militarisées au sein même des territoires palestiniens... En 2016, la colonisation a pris des proportions si vertigineuses qu'elle conditionne littéralement la politique et l'identité d'Israël? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les colons Regie: Shimon Dotan