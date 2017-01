RTS Deux 20:50 bis 22:45 Sonstiges Marie-Thérèse Porchet: 20 ans de bonheur! Stereo Untertitel Merken Avec son air de " Marie-Thérèse sort de ce corps ", sur scène et partout où elle passe, Marie-Thérèse Porchet enflamme un public conquis. Et y'a pas que les moules qui adhèrent? Enregistrés par les caméras de la RTS, lors de sa prestation en 2015 sur la scène du café-théâtre Barnabé à Servion, ses malheurs provoquent la bonne humeur. On croyait tout savoir de la vie chahutée de Marie-Thérèse, et bien non ! Toute existence n'a-t-elle pas plusieurs vies - En tailleur rose paillettes, entre quatre bacs de géraniums et un rideau de guirlandes, ses déboires font toujours hurler de rire. Et quand La Fanfare du Vieux Gland décide de contrarier la diva des supermarchés, le public plébiscite. C'est vrai qu'elle a de belles gambettes, c'est vrai que sa perruque de travers la fait ressembler à Bernadette, celle du grand Jacques, c'est vrai qu'elle a le rythme dans la peau quand elle chante Mistinguett ou Philippe Katherine et qu'elle nous émeut quand elle livre sa version de la Javanaise. Marie-Thérèse épingle, égratigne et taille des costumes. Elle s'habille pour l'hiver. Et tient son public au chaud. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie