Sky Sport 2 19:00 bis 00:00 Kampfsport Wrestling: WWE PPV: Royal Rumble USA Stereo 16:9 HDTV Merken Ring frei für den ersten WWE Kracher im neuen Jahr bei Sky Select! Pünktlich zum Jahresbeginn treffen sich die WWE Superstars am 29.1. beim legendären Royal Rumble. Erstmals seit 20 Jahren liefern sich die Entertainer der Extraklasse wieder in San Antonio im Alamodome eine monumentale Auseinandersetzung und versetzen die Zuschauer mit krachender Action ins Staunen. Highlight des Abends ist das Battle Royal, bei dem bis zu 30 WWE Superstars ein episches Match bestreiten. Getreu dem Motto: Wer zuletzt im Ring stehen bleibt, hat gewonnen. Besonders die beiden Haudegen Bill Goldberg und Brock Lesnar haben es auf den Titel abgesehen. Wer schickt wen in Texas auf die Bretter? Mit Sky Select erfahren Sie es! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie