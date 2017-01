RTS Un 22:35 bis 00:30 Komödie Die Braut, die sich nicht traut USA 1999 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Maggie a déjà abandonné, sur l'autel, trois de ses fiancés au moment du "oui" fatidique. L'histoire tombe aux oreilles de Ike, un journaliste, qui pond un papier acide, misogyne et faux sur la jeune femme. Cette dernière riposte, et Ike est viré. Décidé à se réhabiliter, ce dernier retrouve Maggie, avec la ferme intention de la piéger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Maggie Carpenter) Richard Gere (Ike Graham) Joan Cusack (Peggy Flemming) Hector Elizondo (Fisher) Rita Wilson (Ellie Graham) Paul Dooley (Walter Carpenter) Christopher Meloni (Bob Kelly) Originaltitel: Runaway Bride Regie: Garry Marshall Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Stuart Dryburgh Musik: James Newton Howard