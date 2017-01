RTS Un 22:35 bis 23:20 Sonstiges Chicago med Héritage du passé USA 2016 Untertitel Merken Le Dr Choi a du mal à persuader une femme enceinte de procéder à une césarienne d'urgence car son bébé est en souffrance. Il s'avère que cet enfant n'est pas le sien et qu'elle est juste une mère porteuse qui ne sera pas payée si elle n'accouche pas à terme... Pendant ce temps, le Dr Manning et le Dr Charles reçoivent en consultation un adolescent souffrant de douleurs à l'estomac, mais qui refuse d'avaler tout médicament... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) Marlyne Barrett (Maggie Lockwood) Originaltitel: Chicago Med Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Joseph Sousa Kamera: Lex DuPont Musik: Atli Örvarsson