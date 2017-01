RTS Un 22:05 bis 23:00 Sonstiges Section de recherches White Party F Stereo Untertitel Merken White Party sur les hauteurs de Cannes ! Un couple de fêtards tombe sur le corps d'une femme étranglée. Identité inconnue. Seul indice, une carte de visite : Déborah Watts, photographe. La SR débarque au studio photo et découvre des accessoires, de la lingerie fine et des vidéos érotiques. Une escort girl - Pas si simple... Déborah Walter est mère de famille, mariée à un prestigieux architecte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Originaltitel: Section de recherches