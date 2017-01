hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Michael Mary, "Liebe-Geld-Riskierer" Merken Er ist einer der bekanntesten Paar- und Singleberater in Deutschland und schreibt Bücher über Liebe, Lust und Leidenschaft. Seine beiden aktuellen Titel lauten: "Liebe will riskiert werden" und "Liebes Geld - Vom letzten Tabu in Paarbeziehungen". Geld ist Hauptstreitpunkt in Paarbeziehungen. Anfangs wird das Thema vermieden, später tabuisiert. Auch wenn die Partner über alles Mögliche sprechen: Geld bleibt meist außen vor - bis es kracht. "Das muss gar nicht sein", sagt Michael Mary. Die Partner sollten frühzeitig, das heißt in guten Zeiten, darüber sprechen, was wie verteilt oder ausgeglichen werde. Besser noch sei es, Verträge zu machen und die Beziehung vom Ende her denken. Auch der oft verpönte Ehevertrag gehöre dazu. Den hielten die meisten zwar für unromantisch, "doch Streit übers Geld ist noch viel unromantischer" findet der Paar- und Singleberater. Allerdings beruhe die Beziehung von Liebespartnern immer auf mehreren Säulen: der partnerschaftlichen, der freundschaftlichen, der emotional-leidenschaftlichen und der geschlechtlichen. Und auf dieser Grundlage könnten auch die Gespräche über Geld stattfinden. Dabei ist Geld nicht gleich Geld. Mary unterscheidet zwischen Partnerschaftsgeld, Freundschaftsgeld und Liebesgeld. Jedes Paar sollte für sich entscheiden, wie es mit dem Geld umgehen möchte. Damit die Beziehung über das Geld regiere und nicht das Geld über die Beziehung. Michael Mary ist verheiratet und arbeitet als Paar- und Singelberater in Hamburg. Der 64-jährige hat rund 38 Bücher geschrieben, viele davon sind Best- und Longseller. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder